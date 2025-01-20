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На Украине назвали возможные даты завершения конфликта

Политолог Бортник: линия размежевания Украины при перемирии будет неожиданной
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Линия размежевания Украины после перемирия может быть неожиданной, допустил директор Украинского института политики Руслан Бортник. Видеозапись заявления эксперта опубликована на YouTube.

По его словам, те модели и идеологии, которые существуют сегодня, могут провести неожиданную линию размежевания Востока и Запада по территории Украины.

Эксперт добавил, что 20 и 30 апреля, а также 9 мая могут стать датами завершения российско-украинского конфликта.

В середине апреля христиане отпразднуют Пасху, что может стать самой ранней датой выхода на перемирие. 30 апреля истечет 100 дней второго президентского срока главы США Дональда Трампа. 9 мая будет отмечаться 80-летие Дня Победы, добавил политолог.

До этого сообщалось, что Трампу, который 20 января вступит в должность главы государства, может потребоваться 24 недели для завершения военного конфликта на Украине, а не 24 часа.

Отмечается, что не стоит ожидать, что избранный глава Белого дома отвернется от Украины. Команда Трампа разработала основу мирного соглашения, и он, скорее всего, будет навязывать условия обеим сторонам.

Ранее финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине.

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