Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, который 20 января вступит в должность главы государства, может потребоваться 24 недели для завершения военного конфликта на Украине, а не 24 часа, как он утверждал ранее. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа», — говорится в публикации.

Авторы материала также подчеркнули, что единственным победителем этого конфликта является Россия. Они отметили, что на сегодняшний день Вооруженные силы РФ контролируют около 20% украинской территории, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет военного потенциала для отвоевания этих земель.

По мнению издания, мирное соглашение позволит России сохранить контролируемые территории и создать демилитаризованную зону в долгосрочной перспективе, но Украине в это же время будут необходимы «гарантии безопасности» от западных стран.

Тем не менее, подчеркивает Daily Express, не стоит ожидать, что избранный глава Белого дома отвернется от Украины. Команда Трампа разработала основу мирного соглашения, и он, скорее всего, будет навязывать условия обеим сторонам. Трамп может угрожать сокращением помощи Украине, если она не примет условия, и наоборот, увеличивать помощь, если Россия откажется заключать договор.

Накануне экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что после прихода к власти он стремится завершить конфликт на Украине, однако при этом условия, на которых это произойдет, его мало волнуют.

Ранее финский профессор призвал Трампа признать победу России на Украине.