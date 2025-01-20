Трамп прибыл на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в конгресс на церемонию инаугурации. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп поехал в конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

До этого сообщалось, что тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где пройдут праздничные мероприятия по случаю его инаугурации. Опрошенные участники мероприятия рассказали, некоторым из них потребовалось два часа, чтобы только добраться до начала очереди

До этого телеканал CNN сообщил, что Байден оставит Трампу прощальное письмо перед уходом с поста. Современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа «очень щедрым».

Ранее Путин обсудил с Совбезом инаугурацию избранного президента США.