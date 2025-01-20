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Сторонники Трампа выстроились в большую очередь на церемонию инаугурации

Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь для входа в арену Capital One
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Alex Brandon/AP

Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, на церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали изданию опрошенные участники мероприятия, некоторым из них потребовалось два часа, чтобы только добраться до начала очереди.

На месте организованы точки продаж сувенирной продукции с изображением Трампа.

Известно, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей уже начал инаугурационные мероприятия в Вашингтоне. Трансляцию ведет телеканал Fox News. Пара прибыла на богослужение в церкви Святого Иоанна.

Недавно стала известна стоимость званого ужина Трампа перед инаугурацией. Она превысила $200 млн.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе заявила, что Евросоюз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа будет представлять посол ЕС в США.

Ранее Путин обсудил с Совбезом инаугурацию избранного президента США.

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