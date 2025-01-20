Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В начале совещания российский лидер уточнил, что разговор в ходе мероприятия пойдет о некоторых моментах, связанных с чувствительными для России регионами и с развитием ситуации в них. После Путин обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с вопросом о событиях в США.

«Сергей Викторович, что в Штатах у нас происходит? Я так понимаю, сегодня должна состояться инаугурация вновь избранного президента», — сказал глава государства и передал слово для доклада Лаврову.

В ходе совещания Путин отметил, что в России видят заявления Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. По его словам, Россия исходит из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее в России прокомментировали желание Трампа поговорить с Путиным после инаугурации.