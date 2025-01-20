Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента

Путин: Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность президента США
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В начале совещания российский лидер уточнил, что разговор в ходе мероприятия пойдет о некоторых моментах, связанных с чувствительными для России регионами и с развитием ситуации в них. После Путин обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с вопросом о событиях в США.

«Сергей Викторович, что в Штатах у нас происходит? Я так понимаю, сегодня должна состояться инаугурация вновь избранного президента», — сказал глава государства и передал слово для доклада Лаврову.

В ходе совещания Путин отметил, что в России видят заявления Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. По его словам, Россия исходит из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее в России прокомментировали желание Трампа поговорить с Путиным после инаугурации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами