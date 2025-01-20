Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

CNN сообщил, что Байден оставит прощальное письмо Трампу

CNN: Байден планирует оставить Трампу письмо перед уходом с поста
close
Kevin Lamarque/Reuters

Покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Перед тем как покинуть свой пост в последний раз, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо», — говорится в статье.

По данным канала, современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Отмечается, что Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Отмечается, что содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа «очень щедрым».

До этого телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. В публикации отмечается, что темой обсуждения политиков станет окончание конфликта на Украине. Точная дата проведения разговора неизвестна.

Подробнее о том, чего можно ожидать после вступления Трампа в должность, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами