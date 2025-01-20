CNN сообщил, что Байден оставит прощальное письмо Трампу

Покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Перед тем как покинуть свой пост в последний раз, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо», — говорится в статье.

По данным канала, современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Отмечается, что Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Отмечается, что содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа «очень щедрым».

До этого телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. В публикации отмечается, что темой обсуждения политиков станет окончание конфликта на Украине. Точная дата проведения разговора неизвестна.

Подробнее о том, чего можно ожидать после вступления Трампа в должность, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов.