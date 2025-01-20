Спикер Верховной рады Украины принял делегацию Литвы в Киеве

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призвал Европейский союз тратить замороженные российские средства на восстановление Украины. Об этом сообщается телеканал «Рада».

В рамках встречи с делегацией Литвы в Киеве во главе со спикером Сейма Саулюсом Сквернялисом Стефанчук также указал на важность усиления антироссийских санкций.

Спикер Верховной рады добавил, что рестрикции необходимы, ведь в российских дронах «до сих пор находят западные комплектующие».

15 января Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс готов обсудить вопрос отправки войск на Украину с союзниками в случае такой просьбы со стороны Киева.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя озабоченность Евросоюза из-за возможного возвращения замороженных российских активов, заявил, что не нужно «беспокоиться о чужих деньгах и тем более их воровать».

Он также отметил, что распоряжаться чужими денежными средствами неприлично.

Ранее Украина получила транш в размере €3 млрд от замороженных российских активов.