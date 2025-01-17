Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России

Сенатор Карасин подверг критике ЕС за беспокойство из-за замороженных активов РФ
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя озабоченность Евросоюза из-за возможного возвращения замороженных российских активов, заявил в беседе с «Лентой.ру», что не нужно «беспокоиться о чужих деньгах и тем более их воровать».

«Издание Financial Times не случайно написало об этом. Потому что частью всех договоренностей, которые, находясь в Киеве, подписал (премьер-министр Великобритании. — «Газета.Ru») Кир Стармер, был намек на то, что часть российских активов будет выплачена киевскому режиму», — сказал сенатор.

Он также отметил, что распоряжаться чужими денежными средствами неприлично. Вместе с тем, как добавил Карасин, жалеть насчет того, что не будет возможности распоряжаться ими дальше, непорядочно и противоречит элементарному политическому этикету.

На этой неделе газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

По информации издания, речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Украина получила транш в размере €3 млрд от замороженных российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами