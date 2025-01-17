В Совфеде высказались об обеспокоенности ЕС из-за замороженных активов России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя озабоченность Евросоюза из-за возможного возвращения замороженных российских активов, заявил в беседе с «Лентой.ру», что не нужно «беспокоиться о чужих деньгах и тем более их воровать».

«Издание Financial Times не случайно написало об этом. Потому что частью всех договоренностей, которые, находясь в Киеве, подписал (премьер-министр Великобритании. — «Газета.Ru») Кир Стармер, был намек на то, что часть российских активов будет выплачена киевскому режиму», — сказал сенатор.

Он также отметил, что распоряжаться чужими денежными средствами неприлично. Вместе с тем, как добавил Карасин, жалеть насчет того, что не будет возможности распоряжаться ими дальше, непорядочно и противоречит элементарному политическому этикету.

На этой неделе газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

По информации издания, речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Украина получила транш в размере €3 млрд от замороженных российских активов.