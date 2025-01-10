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Украина получила €3 млрд от российских активов

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев получил €3 млрд от российских активов
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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Киев получил транш в размере €3 млрд от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В государственный бюджет Украины поступило три миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов», — написал глава кабмина.

По его словам, эти деньги будут направлены на приоритетные бюджетные расходы.

В пятницу глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз 10 января перечислил Украине €3 млрд под замороженные активы РФ.

В конце 2024 года в ЕК заявили, что первый транш из общего кредита ЕС Украине размером €18,1 млрд будет поставлен в Киев в январе 2025 года.

2 января минюст Украины сообщил, что взыскал 2,5 млрд гривен (более $59,4 млн) российских активов в бюджет страны в прошлом году.

Ранее в МИД России пообещали, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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