В Госдуме оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

Депутат Чепа: Мир на Украине будет зависеть от готовности Трампа услышать РФ

Мирное урегулирование ситуации на Украине будет зависеть от готовности избранного президента США Дональда Трампа услышать требования России. Об этом заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что США должны учитывать гарантии безопасности, на которых настаивает Россия.

«Если остановка боевых действий будет предполагать продолжение поставок вооружений, передислокацию войск, (...) то это будет означать только удлинение решения этого вопроса. Подходить нужно глобально в решении всех вопросов», — пояснил он.

20 января во время заседания Совбеза России президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу Украины должно быть достигнуто не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

Он также заявил, что главное при мирном урегулировании украинского конфликта — это устранить его ключевые причины.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с администрацией США.