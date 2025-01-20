Главное при мирном урегулировании украинского конфликта — это устранить его ключевые причины, отметил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили», — объяснил Путин.

В сентябре российский лидер заявлял, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент РФ отметил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

Ранее на Западе признали, что Россия не откажется от своих целей на Украине.