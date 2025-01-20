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Политолог оценил слова Байдена о намерении остаться

Политолог Ярыгин: демократы могут повлиять на исход промежуточных выборов в США
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Nathan Howard/Reuters

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление уходящего с поста президента США Джо Байдена о намерении остаться в большой политике. По словам эксперта, представители Демократической партии могут повлиять на исход промежуточных парламентских выборов в 2026 году и даже выставить своего сторонника на пост президента в будущем.

«История Байдена как политика закончилась, но он остается для демократов символом победы над Дональдом Трампом в прошлой кампании. Это фигура, вокруг которой будет объединяться разрозненное управленческое звено всей партии. [Вице-президент США при Байдене] Камала Харрис же намерена занять нишу идеологического тяжеловеса всей фракции», — пояснил Ярыгин.

При этом он отметил, что клан экс-президента США от демократов Барака Обамы также обладает сильными позициями и, вполне возможно, составит конкуренцию альянсу Байдена и Харрис.

Накануне Байден заявил, что «никуда не уходит». В свой последний рабочий день он посетил две церкви, а также выступил перед журналистами по теме урегулирования конфликта в секторе Газа, но на вопросы отвечать отказался.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января. До этого будущий глава Белого дома подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Ранее сообщалось, что Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов.

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