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На Западе считают, что Россия не откажется от своих целей на Украине

ISW: Кремль остается верным достижению своих первоначальных целей на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не собирается отказываться от первоначальных целей спецоперации на Украине на возможных мирных переговорах. С такой оценкой выступили аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению авторов, «Кремль остается преданным достижению первоначальных целей» СВО на любых будущих мирных переговорах. Речь идет о смене действующей украинской власти, демилитаризации и запрете на членство республики в НАТО, говорится в отчете. Аналитики утверждают, что Россия не готова идти ни на какие уступки на переговорах.

ISW ссылается на слова помощника президента РФ Николая Патрушева, который заявил, что цели Москвы в конфликте остаются неизменными.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным.

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