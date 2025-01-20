В России прокомментировали желание Трампа поговорить с Путиным после инаугурации

Желание избранного президента США Дональда Трампа позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после инаугурации связано с украинским конфликтом. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что и во время предыдущего президентского срока Трамп постоянно говорил с Путиным по телефону. Она считает, что если бы не обвинения Трампа в том, что Россия якобы ему помогла избраться, то, вероятно, контакты уже в то время были бы более позитивными.

«Наверное, он был заложником той ситуации. Сейчас его, по крайней мере, не обвиняют, что Россия выбрала Трампа, как это было в прошлый раз», — подчеркнула депутат.

Парламентарий считает, что сейчас главам государств будет легче наладить контакт. Она отметила, что Трамп обещал миру, как за полгода он готов помогать мирным переговорам со своей стороны, а также воздействовать на Украину.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, которая состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) 20 января. Темой обсуждения лидеров двух стран станет окончание конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали «сверхзадачу» Трампа во внешней политике.