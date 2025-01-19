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Байден помиловал пять человек

Президент США Джо Байден помиловал пять человек
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MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Джо Байден помиловал пятерых человек, в том числе ныне не живущего активиста и борца за права темнокожих Маркуса Гарви. Об этом сообщает ТАСС.

Байден помиловал Гарви, так как в США ценят его влияние, а также подчеркивают несправедливость обвинительного приговора, заявили в Белом доме. В 1923 году Гарви был приговорен к 5 годам тюремного заключения за почтовое мошенничество.

Глава государства также помиловал сторонника предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия Дэррила Чамберса, а также защитника интересов иммигрантов и религиозных общин Равидата Рагбира и двух адвокатов — Дона Скотта и Кемба Прадия.

До этого сообщалось, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за ненасильственные преступления. Под ненасильственными подразумеваются преступления, связанные с наркотиками. Как отмечается в заявлении, осужденные по соответствующим статьям отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем».

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