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Байден помиловал бывшего главного инфекциониста США

Байден помиловал главного инфекциониста США и экс-главу комитета начштабов ВС
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MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Джо Байден помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, а также бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Об этом сообщили в Белом доме.

В список помилованных американским президентом также вошли члены специального комитета палаты представителей конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года.

Известно, что прошедшей осенью Милли назвал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа «фашистом до мозга костей».

До этого сообщалось, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за ненасильственные преступления. Под ненасильственными подразумеваются преступления, связанные с наркотиками. Как отмечается в заявлении, осужденные по соответствующим статьям отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

Ранее сообщалось, что Байден думал о помиловании Трампа после выборов.

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