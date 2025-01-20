Журналист осудил обвинения в адрес РФ в повреждении кабелей на Балтике

Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

По его словам, российская сторона не имеет никакого отношения к повреждению кабелей, поскольку в случае причастности РФ они были бы легко и бесповоротно перерезаны. Он добавил, что «из России делают пугало», не приводя никаких доказательств.

До этого The Washington Post со ссылкой на источники писало, что по итогам расследования повреждений кабеля EstLink 2 спецслужбы установили: доказательств причастности России к инциденту нет. Аварии произошли из-за ошибок экипажей проплывающих судов.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее сообщалось, что задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить.