Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист осудил обвинения в адрес РФ в повреждении кабелей на Балтике

Журналист Боуз раскритиковал обвинения России в повреждении кабелей на Балтике
close
JesperG/Shutterstock/FOTODOM

Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

По его словам, российская сторона не имеет никакого отношения к повреждению кабелей, поскольку в случае причастности РФ они были бы легко и бесповоротно перерезаны. Он добавил, что «из России делают пугало», не приводя никаких доказательств.

До этого The Washington Post со ссылкой на источники писало, что по итогам расследования повреждений кабеля EstLink 2 спецслужбы установили: доказательств причастности России к инциденту нет. Аварии произошли из-за ошибок экипажей проплывающих судов.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее сообщалось, что задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами