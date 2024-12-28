Задержанный в Финляндии танкер с нефтью из России решили переместить

Финская полиция и погранохрана начали транспортировку танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля EstLink. Об этом сообщает Yle со ссылкой на правоохранителей.

«Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти», — говорится в публикации.

Как объяснили в полиции, новое место больше подходит для проведения расследования на судне. Eagle S будут буксировать в сопровождении патрулей погранслужбы. В это время следственные действия на борту танкера будут приостановлены.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее была названа сумма на ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией.