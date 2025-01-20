В Германии посетовали на «слепую вассальную верность» США

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия не должна позволять Соединенным Штатам во главе с Дональдом Трампом шантажировать себя. По ее словам, Берлин должен проводить самостоятельную политику и отказаться от размещения американских ракет, пишет портал t-online.

«Мы не должны позволять Трампу себя шантажировать. Германия нуждается в самостоятельной политике. Мы должны понять, что наши интересы отличаются от американских и что правительство ФРГ, которое по-прежнему в слепой вассальной верности следует предписаниям из Вашингтона, наносит вред Германии», — заявила Вагенкнехт.

Она указала на непредсказуемость избранного президента США, напомнив о его заявлениях по поводу Гренландии и Панамского канала. Кроме того, отметила политик, таможенные планы республиканца направлены в том числе и против Германии.

До этого сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что выступает за четкое урегулирование разногласий между Берлином и Вашингтоном по вопросам энергоснабжения и восстановления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в США предупредили, чем может обернуться для Трампа поддержка Украины.