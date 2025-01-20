Постпред РФ рассказал о беспокойстве ЕС из-за инаугурации Трампа

Постпред Ульянов: страны ЕС не уверены в своем будущем после инаугурации Трампа

Большинство стран Евросоюза (ЕС) не уверены в своем будущем после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Завтра (20 января. — «Газета.Ru») вступит в должность новый Президент США. Похоже, что большинство стран ЕС не уверены в своем будущем. Примечательно, что Россия не испытывает беспокойства по этому поводу», — написал дипломат.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Трамп анонсировал завершение в США «периода упадка».