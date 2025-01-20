В США предупредили, чем может обернуться для Трампа поддержка Украины

Конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа второй войной во Вьетнаме, если он не сможет вовремя отказаться от поддержки Киева. Об этом в интервью Politico заявил бывший главный стратег Белого дома и экс-советник Трампа Стив Бэннон.

По его словам, Трамп рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт на Украине еще глубже, если допустит промедление в вопросе прекращения поддержки республики. Он указал, что с аналогичной проблемой столкнулся Ричард Никсон, который изначально стремился вывести США из Вьетнамской войны, но не смог этого добиться.

«Если мы не будем осторожны, это превратится во «Вьетнам» Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал «хозяином» этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона», — указал эксперт.

Бэннон также считает, что представитель избранного президента США по Украине Кит Келлог ошибается, полагая, что остановить конфликт можно сохранением помощи Киеву. Эскалация конфликта не соответствует интересам Вашингтона, поскольку в конфликте на Украине одержать победу невозможно, уточнил он.

До этого газета The Washington Post писала, что обещание Дональда Трампа во время предвыборной кампании остановить конфликт на Украине за 24 часа и еще до того, как он займет должность главы государства, оказалось ложным. Издание пишет, что украинский кризис во многих отношениях станет «пугающим вызовом» для Трампа, поскольку ему придется «начинать с нуля».

Ранее в США уличили Зеленского в попытках «умаслить» Трампа.