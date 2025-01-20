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В Госдуме назвали «сверхзадачу» Трампа во внешней политике

Депутат ГД Бородай: Трамп попытается отдалить Россию от Китая
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с Tsargrad.tv назвал «сверхзадачу» избранного президента США Дональда Трампа на внешнеполитическом контуре. По его мнению, представители новой американской администрации попытаются забрать у России ключевого союзника.

«Внешнеполитическая сверхзадача Трампа — не дать России слишком сблизиться с Китаем. Трамп — это человек, который поставил себе определенные, абсолютно четкие, абсолютно рациональные цели», — считает парламентарий.

Он добавил, что Трамп будет отстаивать только собственные интересы и интересы США. По его словам, утверждения о том, что республиканец является другом России, — ошибочны.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, которая состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) 20 января. Темой обсуждения лидеров двух стран станет окончание конфликта на Украине.

Ранее на Украине рассказали о страхе перемен при президентстве Трампа в США.

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