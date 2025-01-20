МИД РФ еще не получил агреман новому послу в США

Захарова: агреман новому послу РФ в США еще не получен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что российская сторона еще не получила агреман на назначение нового посла в США.

«Агреман еще не получен», — заявила Захарова.

Агреман — это предварительное согласие правительства страны на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другой страны.

До этого глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что новый посол РФ в США может быть назначен в течение ближайших нескольких недель.

21 декабря бывший российский посол в США Сергей Рябков говорил, что на его место претендует высококвалифицированный и известный дипломат. Он выразил уверенность, что новый представитель российской дипломатической миссии сосредоточит свои усилия на улучшении двусторонних отношений.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме назвали «сверхзадачу» Трампа во внешней политике.