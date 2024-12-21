В МИД оценили возможность назначения посла России до инаугурации Трампа

Рябков: не стоит ожидать прибытия посла России в США до Нового года

Отправка нового российского посла в Вашингтон до инаугурации избранного президента Дональда Трампа зависит от решения США. Об этом сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков уточнил, что до Нового года ожидать агремана (предварительное согласие государства на назначение дипломата) на назначение нового посла не стоит. Также он отметил, что прогнозировать дальнейшие сроки затруднительно.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что на этот пост претендует высококвалифицированный и известный дипломат. Он выразил уверенность, что новый представитель российской дипломатической миссии сосредоточит свои усилия на улучшении двусторонних отношений.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Он добавил, что Европа утратила свою самостоятельность. Песков обратил внимание, что создается впечатление, будто современные лидеры европейских стран дали на откуп США свою самостоятельность.

Ранее Песков рассказал, от чего будут зависеть будущие отношения России и США.