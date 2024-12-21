Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД оценили возможность назначения посла России до инаугурации Трампа

Рябков: не стоит ожидать прибытия посла России в США до Нового года
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Отправка нового российского посла в Вашингтон до инаугурации избранного президента Дональда Трампа зависит от решения США. Об этом сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков уточнил, что до Нового года ожидать агремана (предварительное согласие государства на назначение дипломата) на назначение нового посла не стоит. Также он отметил, что прогнозировать дальнейшие сроки затруднительно.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что на этот пост претендует высококвалифицированный и известный дипломат. Он выразил уверенность, что новый представитель российской дипломатической миссии сосредоточит свои усилия на улучшении двусторонних отношений.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Он добавил, что Европа утратила свою самостоятельность. Песков обратил внимание, что создается впечатление, будто современные лидеры европейских стран дали на откуп США свою самостоятельность.

Ранее Песков рассказал, от чего будут зависеть будущие отношения России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами