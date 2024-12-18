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В Кремле заявили, что приход Трампа не предвещает изменений отношений с Западом

Песков: пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы при Трампе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Пока нельзя сказать, изменятся ли отношения РФ и Европы после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока ничто это не предвещает», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Европа утратила свою самостоятельность.

Песков обратил внимание, что создается впечатление, будто современные лидеры европейских стран дали на откуп США свою самостоятельность.

До этого в Кремле назвали основные темы повестки прямой линии президента РФ Владимира Путина. В их числе: вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением. Представитель Кремля сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

Ранее Песков раскрыл, как выбирают дату проведения прямой линии с Путиным.

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