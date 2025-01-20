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Трамп в канун инаугурации пообещал завершить конфликт на Украине

Трамп в канун инаугурации сообщил, что завершит конфликт на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в канун своей инаугурации заявил, что завершит конфликт на Украине и не допустит начала третьей мировой войны. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну <...> Мы к ней близки», — отметил он.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

До этого Трамп отметил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.

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