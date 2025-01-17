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В США заявили, что Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину

Генерал Ходжес: Трамп не хочет, чтобы его считали неудачником, потерявшим Украину
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David Dee Delgado/Reuters

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес призвал не воспринимать за чистую монету слова избранного президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине и дождаться реальных действий после инаугурации. В интервью Der Spiegel он заявил, что настроен «оптимистично» в отношении будущей политики администрации США на этом направлении.

«Мне не терпится увидеть, как на самом деле будет выглядеть стратегия его администрации после инаугурации. В каком-то смысле я настроен оптимистично и надеюсь, что президент Трамп не хочет, чтобы его считали неудачником. Он не хочет быть тем, кто потеряет Украину», — сказал он.

По его словам, многие представители в Республиканской партии США находятся на стороне Украины, а часть членов команды Трампа являются ястребами. Таковыми он назвал будущего госсекретаря Марко Рубио и помощника по нацбезопасности Майка Уолца.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.

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