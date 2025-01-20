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В Словакии сообщили о смене подходов Европы к украинскому вопросу

Депутат Гашпар: подходы Европы к украинскому вопросу меняются
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Depositphotos

Европейские страны изменили подход к украинскому вопросу. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Таким образом, депутат прокомментировал вопрос о том, может ли состояться раздел украинских земель странами Евросоюза.

«Я думаю, что этот вопрос будет решаться в ближайшие недели. Тогда станет ясно, какие будут отношения между Украиной и государствами ЕС», — заявил он.

По словам Гашпара, некоторые представители ЕС поддерживают вступление Украины в объединение, однако выступают против членства страны в НАТО. По его словам, украинская сторона не обладает многими требованиями для вступления в Евросоюз.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в рамках своего председательства в Европейском союзе может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, любой процесс вступления займет годы и членство в Европейском союзе останется отдаленной перспективой.

В конце декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции заявила, что переговоры с Украиной о вступлении страны в состав Евросоюза могут начаться в начале 2025 года. Условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Киева над выполнением требований ЕС.

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