В США предупредили Трампа о страшном ударе на Украине

Военное поражение Украины нанесет мощный удар по позициям избранного президента США Дональда Трампа внутри США. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, наступит момент, когда поражение Киева станет настолько очевидным, что на Западе признают его. Это будет «огромное унижение» и «страшный удар» для Трампа, поскольку демократы и многие республиканцы «будут ругать его за потерю Украины».

Профессор также выразил мнение, что у нового американского лидера не будет возможности как-либо оказать влияние на ход военных действий, так как уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден уже направил на помощь Киеву все, что можно было обнаружить на американских складах.

«Альтернативная стратегия для него (Трампа. — «Газета.Ru») — это <...> заключить сделку сейчас, удовлетворив требования русских», — считает он.

19 января Трамп в канун своей инаугурации заявил, что завершит конфликт на Украине и не допустит начала третьей мировой войны.

16 января украинский президент Владимир Зеленский говорил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России». По словам Зеленского, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее Трампа упрекнули в равнодушии к условиям урегулирования на Украине.