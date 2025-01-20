В Британии выступили с обращением к Трампу после ударов ВСУ ракетами ATACMS

Украина, продолжая наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России, хочет склонить избранного президента США Дональда Трампа к военной позиции. Об этом в блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что путем усиления этих атак <...> это и только это <...> — единственный способ, <...> которым можно достичь мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев», — сказал он.

В прошлую пятницу в министерстве обороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 января предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области.

Также в Минобороны РФ заявляли, что ВСУ в ночь на 14 января атаковали Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников.

Ранее в США назвали количество оставшихся у Украины ракет ATACMS.