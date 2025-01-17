Минобороны: ВСУ атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 января предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, на что российские военные дадут ответ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Там рассказали, что во время противовоздушного боя все ракеты были сбиты. По информации министерства, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны заявили, что ведомство предпримет меры по нанесению ответного удара.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 14 января атаковали Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников.

Позже в военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России нанесли удары по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Там уточнили, что атаки были осуществлены в ответ на удары, которые ВСУ нанесли вглубь территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании, а также попытку атаки украинских военных на компрессорную станцию (КС) «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее в США назвали количество оставшихся у Украины ракет ATACMS.