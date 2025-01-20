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В Словакии призвали закончить «бесконечную историю» с помощью Украине

Депутат Гашпар: бесконечную историю с помощью Украине пора заканчивать
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Украине уже оказано достаточно помощи, в связи с чем эту «бесконечную историю» пора заканчивать. Об этом ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Все громче звучит мнение, что Украине уже оказано достаточно помощи, и необходимо задуматься над тем, как в первую очередь защищать интересы наших граждан. Поэтому идет дискуссия в разных странах, и к власти приходят партии, которые защищают больше своих граждан, нежели продолжают эту бесконечную историю с Украиной», — сказал депутат.

17 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Согласно соглашению о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе идет речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее Блинкену напомнили, чем обернулась помощь Украине.

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