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В США в понедельник пройдет инаугурация Трампа

В Вашингтоне 20 января состоится инаугурация Трампа
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В Вашингтоне в понедельник, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу в 12:00 по местному времени (в 20:00 мск). Основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Инаугурационный комитет Трампа назвал программу мероприятий по вступлению в должность главы государства «историческим возвращением в Белый дом и решающим голосом американского народа за то, чтобы сделать Америку снова великой».

По данным NBC News, Трамп планирует подписать в понедельник более 50 указов, а возможно, и свыше 100.

Новость дополняется.

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