Трамп анонсировал завершение в США «периода упадка»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его возвращении в Белый дом в стране завершится период упадка, который длился четыре года при правлении Джо Байдена. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.

«Завтра в полдень опустится занавес на долгие четыре года американского упадка», — отметил он.

В США начнется «новый день силы, процветания, достоинства и гордости», подчеркнул избранные глава государства.

Накануне сообщалось, что Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Он приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

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