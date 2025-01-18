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Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

WP: организаторы инаугурации Трампа были застигнуты врасплох сменой ее места
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Тысячи американских граждан были застигнуты врасплох решением избранного президента США Дональда Трампа перенести место своей инаугурации из-за погодных условий. Об этом сообщает The Washington Post.

Основная часть инаугурации Трампа 20 января состоится в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. В этот день в американской столице ожидаются минусовые температуры.

По данным WP, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали о новом решении президента из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от избирателей, у которых были билеты на самолеты.

Рабочие уже приступили к сборке новой трибуны внутри ротонды Капитолия.

Некоторые американцы, купившие билеты в Вашингтон и забронировавшие там гостиницы, предложили провести встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии инаугурации президента США.

Ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию Трампа.

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