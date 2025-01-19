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В России связали стягивание техники ВСУ к Судже с инаугурацией Трампа

Депутат ГД Чепа связал стягивание техники НАТО к Судже с инаугурацией Трампа
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Все ждут после инаугурации каких-то действий. Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область», — сказал он.

Депутат добавил, что на данный момент порядка 70% территорий Курской области, которые ранее были захвачены Украиной, уже освобождены. ВСУ всеми возможными способами пытаются сохранить свое присутствие в российском регионе.

Telegram-канал SHOT сообщал о стягивании к Суджи техники НАТО и элитного 73-й полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Российские войска продолжают выбивать ВСУ с территории РФ. 19 января экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС РФ) поразил скопление техники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее эксперт допустил провокацию ВСУ перед инаугурацией Трампа.

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