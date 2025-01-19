В Израиле заявили, что не потерпят провокаций от ХАМАС

В Израиле заявили о готовности возобновить бои в Газе

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ придерживается соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не потерпит возможных провокаций со стороны ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не примем никаких нарушений договоренностей, как мы показали этим утром», — заявил Хагари.

По его словам, представители ХАМАС в первый день действия соглашения о прекращении огня с группировкой не передали в срок список первой группы освобождаемых заложников.

До этого движение ХАМАС передало представителям Международного движения красного креста (МККК) трех заложниц. Освобожденные в секторе Газа три заложницы переданы израильским военным и направляются в настоящее время на медицинский осмотр. О том, что 19 января ХАМАС освободит трех заложников в рамках сделки по обмену сообщалось днем. 19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль передаст ХАМАС список палестинских заключенных, подлежащих освобождению.