Трамп пообещал отсрочить запрет TikTok в США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет отсрочить запрет соцсети TikTok в стране в день своей инаугурации. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я издам указ в понедельник, чтобы продлить период времени до момента, когда запрет по закону вступает в силу, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», — написал Трамп.

По его словам, американские компании не будут нести ответственность за поддержание работы сервиса до того, как будет издан президентский указ.

19 января TikTok заблокировали в США после запрета американских властей. Сервис пропал из магазина приложений Apple, а при попытке зайти в само приложение появляется объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok».

В Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии предложили запретить TikTok в Европе.