В Эстонии предложили запретить TikTok в Европе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил в соцсети Х рассмотреть возможность запрета китайского сервиса TikTok в Европе вслед за остановкой работы платформы в США.

По словам главы МИД, «TikTok распространяет дезинформацию». Кроме того, сервис используется для «манипуляций выборами».

«Вдобавок ко всему, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе», — написал Цахкна.

19 января TikTok заблокировали в США после запрета американских властей. Сервис пропал из магазинов AppStore или Google Play, а при попытке зайти в само приложение появляется объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». Американские пользователи отмечают, что обойти блокировку крайне сложно — смена IP-адреса не помогает, так как ограничение действует не только по местоположению, но и по стране устройства.

17 января 2025 года Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. В заявлении суда отмечалось, что если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok заблокируют в США.

Ранее блокировка TikTok в США привела к отключению сервиса у некоторых россиян.