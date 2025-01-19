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В США стал недоступен TikTok

ТАСС: TikTok пропал из американского магазина приложений Apple
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Depositphotos

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok заблокировали в США после запрета американских властей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, сервис пропал из магазина приложений Apple, а при попытке зайти в само приложение появляется объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok».

В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании до 19 января 2025 года, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Однако представители TikTok неоднократно опровергали эти опасения.

17 января 2025 года Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. В заявлении суда отмечалось, что если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok заблокируют в США.

При этом избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что TikTok может получить отсрочку от блокировки в США на 90 дней.

Ранее блогер MrBeast решил «спасти» TikTok.

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