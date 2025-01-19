«Высоки шансы»: в России заговорили о возвращении TikTok

В Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. По словам зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, компания после ухода с американского рынка может зайти на те, где ей «никто не мешает», в том числе и на российский. При этом другой член комитета, депутат Олег Матвейчев, заявил «Газете.Ru», что вопрос о возвращении соцсети в РФ в Госдуме пока не обсуждался.

TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией и вернуться на российский рынок после блокировки приложения в США. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин.

Ранее TikTok был заблокирован в Соединенных Штатах в связи с тем, что его компания-владелец — китайская ByteDance — отказалась выполнять требование закона, обязывающего ее продать приложение в течение года. Верховный суд США отказался приостановить вступление в силу запрета, из-за чего 19 января американские пользователи TikTok, а также те, кто использовал модифицированную версию приложения с регионом США, потеряли к нему доступ. TikTok также пропал из App Store и Google Play.

«В истории России с TikTok существенное отличие (от ситуации в США. — «Газета.Ru») заключается в том, что в 2022 году администрация социальной сети сама публично заявила, что приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории нашей страны. И связано это было с тем, что платформа фактически расписалась в собственном бессилии на фоне массового распространения фейков о специальной военной операции и российской армии», — уточнил Немкин.

Как сейчас TikTok работает в России? В отличии от заблокированных по решению властей Facebook, Instagram (компания-владелец обоих, Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и X, TikTok самостоятельно запретил российским пользователем выкладывать новые видео и проводить прямые трансляции. Это произошло 6 марта 2022 года, в компании решение объяснили принятым в РФ законом о «фейках».



«В свете нового закона о фейках в России мы решили приостановить стримы и публикацию нового контента на нашем видеосервисе, пока мы анализируем риски», — заявили в TikTok.



Впоследствии соцсеть также запретила российским пользователем просматривать новые видео и ролики, созданные в других странах. На данный момент TikTok на территории РФ все еще работает с этими ограничениями.

Парламентарий также подчеркнул, что на платформе продолжает курсировать запрещенный контент, несмотря на попытки TikTok взаимодействовать с Роскомнадзором и даже удаление отдельных противоправных материалов. По словам Немкина, очевидно, что по ряду тем «понимание все еще не достигнуто». Депутат отметил, что российские пользователи неоднократно жаловались, например, на распространение пронаркотического контента в приложении.

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«Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое — удалить весь запрещенный контент, второе — выполнить все требования закона «о приземлении» (он обязывает иностранные интернет-компании, имеющие ежесуточную посещаемость в России более 500 тыс. человек, открывать свои представительства в РФ, создавать на своих сайтах форму для обратной связи и заводить личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. — «Газета.Ru»). Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна», — заключил Немкин.

Депутата поддержал его коллега, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с «Газетой.Ru» он также напомнил, что российские власти не накладывали каких-либо ограничений на работу соцсети.

«Ограничение работы — это самостоятельное решение компании.

Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», — заявил парламентарий.

При этом Свинцов также назвал TikTok одной из самых вредных социальных сетей для детей и подростков, потому что платформа построена на копировании чужого контента. В связи с этим он призвал создать в России соцсеть, которая бы, наоборот, поощряла креативность и талант подростков.

Еще один член комитета по информационной политике, депутат Олег Матвейчев, заявил «Газете.Ru», что вопрос о возвращении TikTok в РФ в Госдуме пока не обсуждался.

«В любом случае Россия будет исходить из своих собственных соображений о национальной информационной безопасности, а не смотреть, что там происходит или не происходит в США. Мы будем руководствоваться своими собственными критериями», — пояснил парламентарий.

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В то же время глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение, что шансы на полноценное возвращение TikTok в России в 2025 году высоки .

«Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году тик ток полноценно вернулся в нашу страну. В целом, как мне кажется, тик ток несколько недооценен как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы, кампании, и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе», — заявила Мизулина (орфография и пунктуация автора сохранены).