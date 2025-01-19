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Президент Ирана обвинил Запад в эскалации на Ближнем Востоке

Пезешкиан: конфликт на Ближнем Востоке начался из-за вмешательства Запада
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Iranian State Tv/Global Look Press

Эскалация на Ближнем Востоке произошла из-за желания западных государств получить ресурсы региона в виде нефти и газа, заявил в интервью телеканалу «Соловьев Live» иранский президент Масуд Пезешкиан.

«То, что сейчас происходит в регионе, — это переделка сфер влияния западными державами с целью проникновения на Ближний Восток, потому что там находятся запасы нефти, газа и других ископаемых», — сказал Пезешкиан.

По словам лидера исламской республики, даже Африка не так интересует Запад, как ближневосточный регион, потому что континент не обладает теми запасами ископаемых, которые имеются на востоке.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее сообщалось, что Путин подарил президенту Ирана картину и самовар.

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