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Путин подарил президенту Ирана картину и самовар

Путин подарил Пезешкиану самовар и картину с изображением русской зимы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подарил своему коллеге из Ирана Масуду Пезешкиану русский самовар и картину, изображающую зиму в России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой, — сказал Путин Пезешкиану, указывая на картину. — Ну а это наше традиционное изделие — самовар!».

Иранский президент с улыбкой отметил, что в исламской республике хорошо знают слово «самовар», и поблагодарил российского лидера.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее Путин назвал важнейшую составляющую отношений России и Ирана.

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