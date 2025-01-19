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Управление тюрем Израиля получило список освобождаемых заключенных

Ynet: управление тюрем Израиля получило список освобождаемых заключенных
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Ammar Awad/Reuters

В управление тюрем Израиля поступил список имен 90 палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на 3 удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом пишет портал Ynet.

Отмечается, что после завершения формальностей заключенных переведут в тюрьму Офер недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Там их будут ждать представители Красного Креста. Палестинские заключенные останутся там до дальнейших распоряжений руководства Израиля.

19 января руководство бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявило, что освободит трех заложников в рамках сделки по обмену. Также сообщалось, что палестинское движение ХАМАС планирует освобождать израильских заложников по субботам.

Ранее в ХАМАС объяснили задержку предоставления списка израильских заложников для обмена.

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