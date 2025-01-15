Советники Трампа хотят появления демилитаризованной зоны на Украине

Большинство советников Дональда Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине в рамках плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников республиканца.

Члены команды Трампа заявили, что буферную территорию на Украине должны патрулировать европейские войска.

Они также отметили, что обещание политика урегулировать конфликт в первый день работы на посту президента является результатом «предвыборного бахвальства» и непонимания всей сложности ситуации.

15 января украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве заявил, что иностранный контингент может быть размещен на украинской территории только в качестве гарантии безопасности. При этом он подчеркнул, что только этого недостаточно.

14 января он обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее экс-командующий НАТО предложил привлечь силы ООН для урегулирования конфликта на Украине.