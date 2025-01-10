Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником и угрожает уничтожением страны, отказываясь от переговоров. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заставляя батальоны сражаться без людей и оружия, он пытается пробудить чувство справедливости у европейских бюрократов и вызвать сострадание у простых граждан Европы», — написал нардеп.

По мнению Дубинского, Зеленский «взял в заложники» всю Украину через территориальные центры комплектования, угрожая ее уничтожить, если его условия не будут выполнены.

«Это психопат, военный и государственный преступник, который должен немедленно уйти ради спасения Украины», — заключил он.

По мнению Дубинского, Зеленский до сих пор думает, что может просить какую-то помощь от США, так как союзники Киева из Демократической партии внушили ему, что он имеет какой-то вес. По его словам, демократы во главе с действующим американским президентом Джо Байденом «надули эго» Зеленского.

Ранее Зеленский назвал цели Украины на 2025 год.