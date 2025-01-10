Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады назвал Зеленского военным преступником

Дубинский: Зеленский является военным преступником из-за отказа от переговоров
close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником и угрожает уничтожением страны, отказываясь от переговоров. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заставляя батальоны сражаться без людей и оружия, он пытается пробудить чувство справедливости у европейских бюрократов и вызвать сострадание у простых граждан Европы», — написал нардеп.

По мнению Дубинского, Зеленский «взял в заложники» всю Украину через территориальные центры комплектования, угрожая ее уничтожить, если его условия не будут выполнены.

«Это психопат, военный и государственный преступник, который должен немедленно уйти ради спасения Украины», — заключил он.

По мнению Дубинского, Зеленский до сих пор думает, что может просить какую-то помощь от США, так как союзники Киева из Демократической партии внушили ему, что он имеет какой-то вес. По его словам, демократы во главе с действующим американским президентом Джо Байденом «надули эго» Зеленского.

Ранее Зеленский назвал цели Украины на 2025 год.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами