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Костин заявил о необходимости «убить» SWIFT

Глава ВТБ Костин предложил «убить» систему расчетов SWIFT
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от мировой системы расчетов SWIFT, комментируя торговое сотрудничество между Россией и Ираном. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Павла Зарубина.

Костин подчеркнул, что использование SWIFT приводит к утечке данных «к недругам».

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать. Это настолько просто решить – это договоренности двух сторон и немного технологических решений», – отметил глава российского банка.

До этого турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк заявил, что Турции нужна альтернатива платежной системе SWIFT, чтобы вести торговлю с Россией.

26 сентября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время РФ совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю.

Ранее США предупредили страны о санкциях за пользование российским аналогом SWIFT СПФС.

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