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В Турции заявили о необходимости альтернативы SWIFT для торговли с Россией

Аналитик Гектюрк: Турции нужна альтернатива SWIFT, чтобы торговать с Россией

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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Турции необходима альтернатива платежной системе SWIFT, чтобы вести торговлю с Россией. Об этом сообщил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.

«Снизив зависимость от западных платежных систем, БРИКС может предложить евразийским странам возможность использовать свои ресурсы в собственных интересах <…> Важно использовать альтернативные системы вместо западной системы SWIFT», — подчеркнул он.

Гектюрк заявил, что Турция также «будет играть важную роль в создании инфраструктуры, независимой от западных банковских систем».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Москва совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю.

Президент подчеркнул, что РФ постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт. При этом, по словам Путина, многие зарубежные партнеры страны заинтересованы в введении торговли в национальных валютах.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее создание платежной системы БРИКС назвали жизненной необходимостью.

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