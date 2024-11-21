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США будут вводить санкции за пользование российским аналогом SWIFT

США предупредили страны о санкциях за пользование российским аналогом SWIFT СПФС

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Global Look Press

Минфин США предупредил о санкционных рисках в случае использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Соответствующее заявление размещено на сайте казначейства США.

«Иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», — подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что в США готовы «более агрессивно» воздействовать на финансовые учреждения, идущие на такие шаги.

20 июня Bloomberg писало, что Евросоюз запретит своим компаниям пользоваться российской СПФС.

СПФС была запущена в 2014 году после появления угрозы отключения РФ от системы межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Ранее в ЦБ РФ рассказали сколько стран уже подключились к российскому аналогу SWIFT.

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