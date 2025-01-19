Богатейшие люди мира стали чаще наведываться к Трампу

Bloomberg: шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье Трампа

Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье избранного президента США Дональда Трампа после его выборов в США. Об этом узнало агентство Bloomberg.

С ноября 2024 года эти шесть человек (Марк Цукерберг, Сергей Брин, Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск и Ларри Эллисон) прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз, в то время как до этого на всех шестерых приходилось только 10 поездок к Трампу в год.

«Находящийся поблизости частный клуб Дональда Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал новым центром власти, поскольку там избранный президент радостно принимает титанов промышленности перед своим вторым сроком», — говорится в материале.

Также сообщается о том, что помимо мультимиллиардеров поместье Трампа посещали и другие крупные предприниматели, в частности, Тилман Фертитта, владелец Los Angeles Times Сун-Шонг, директор Cantor Fitzgerald Говард Лутник, самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт и криптовалютные бизнесмены близнецы Уинклвосс. На инаугурации Трампа будут присутствовать десятки финансовых магнатов.

До этого WSJ писало, что Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как Трамп «застал врасплох» Китай.